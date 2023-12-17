В Україні сільським старостам надали право виписувати повістки: юрист пояснив, чи законно це

Відповідна постанова Кабміну стосується лише строковиків та контрактників, каже юрист.

Юрист пояснив заяву міністра оборони Рустема Умєрова про можливість сільських очільників формувати та вручати повістки, відповідно до постанови Кабміну №352. Ця постанова не має відношення до військовозобов’язаних під час мобілізації.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін на своєму каналі в YouTube.

За його словами, відповідна постанова Кабміну стосується лише строковиків та контрактників. У ній не йдеться про сільського старосту.

Водночас у постанові Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року є згадка про можливість вручення повістки представником органів місцевого самоврядування, керівником підприємства будь-якої форми власності.

Але, як зауважив юрист, вона має бути заповнена та передана, відповідно розпорядженню начальника ТЦК, конкретному громадянину.

"Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе", - сказав він.

Раніше стало відомо, що сільський очільник має право особисто формувати і підписувати повістки. Це регулюється постановою Кабінету міністрів № 352.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбувся у Львові.

Зі слів Умєрова, інші питання наразі опрацьовуються законодавчо, і після ухвалення Верховною Радою будуть озвучені.

В Україні триває масова мобілізація в ЗСУ, повістки можуть вручати будь-де, зокрема і на робочому місці.

Нагадаємо, що існує три типи повісток:

повістка для уточнення даних, яку вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних

повістка на проходження військово-лікарської комісії

мобілізаційне розпорядження, яке вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби

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