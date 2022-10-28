В Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається напруженою - Офіс президента

В Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається напруженою. Для повного відновлення потрібен час.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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“Енергозабезпечення - ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними”, - наголосив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що у Києві запроваджують екстрене відключення світла на невизначений термін.

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