В Україні скасовується весняний призов та демобілізація раніше призваних строковиків

В Україні скасовується весняний призов та демобілізація раніше призваних строковиків

Зеленський 11 квітня підписав відповідний указ.

В Україні скасовується весняний призов та демобілізація раніше призваних військовослужбовців строкової служби.

Відповідний указ №230 у понеділок, 11 квітня підписав президент України Володимир Зеленський.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, 24 лютого в Україні стартував призов резервістів першої черги на час особливого періоду.

15 березня розпочалася мобілізація військовозобов'язаних, що не входили в оперативний резерв першої черги. За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули у свої бойові військові частини і сьогодні виконують завдання з оборони.

Нагадаємо, Україну очікує декілька тижнів дуже важких боїв. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі всеукраїнського телемарафону, коментуючи ситуацію на Сході.

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