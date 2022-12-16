В Україні скасували надзвичайну ситуацію в енергосистемі - "Укренерго"

"Укренерго" скасував дію надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі Україні, яка була запроваджена 16 грудня після масованих ракетних обстрілів Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації електроенергетичної інфраструктури України", - йдеться на сайті "Укренерго".

Зазначається, що надзвичайну ситуації оголосили через масовані удари Росії по українських теплоелектростанціях, гідроелектростанціях і підстанціях магістральних мереж та втрати понад 50% споживання.

Ракетна атака Росії 16 грудня

Від 10 жовтня Росія обстрілює енергосистему України. Так, 16 грудня, країна-терористка запустила близько 60 ракет по Україні. Через атаки по енергетичним об’єктах в декількох областях України по всій країні запроваджувалися аварійні відключення світла. Світло починає по трохи з'являтися у областях.

Пізніше повідомили, що через удари РФ пошкоджено орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Були влучання і в об'єкти розподілу електроенергії. Також обмежено потужності атомних станцій. В "Укренерго" попереджають, що відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

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