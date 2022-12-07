В Україні соратник Путіна захопив сільгоспугіддя трьох агрохолдингів площею, як два Нью-Йорка – WSJ

Йдеться про території, захоплені російськими окупантами після початку повномасштабного вторгнення до України.

Сімейна компанія ексміністра сільського господарства Росії та давнього соратника президента Володимира Путіна – Олександра Ткачова захопила сільськогосподарські угіддя трьох українських агрохолдингів площею 400 тис. акрів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на керівників українських підприємств та на дані розвідки і прокуратури держави.

Зазначається, що ці угіддя розташовані на захоплених після повномасштабного вторгнення РФ територіях. Їхня площа більш ніж удвічі перевищує площу Нью-Йорка. Йдеться про землі агрохолдингів "Агротон", HarvEast Holding і "Нібулон".

Керівники цих підприємств розповіли, сільськогосподарські угіддя опинилась у власності компанії сім'ї олігарха Ткачова. Його компанія "Агрокомплекс" захопила права на близько 400 тис. акрів і таким чином стала одним з найбільших сільськогосподарських операторів в Україні.

Видання також поінформувало, що ознайомилося з документами, які свідчать про розслідування ймовірної експропріації. Йдеться про розслідування з боку військових, цивільних спецслужб України та прокуратури

"Росія бере під свій контроль економіку на окупованих територіях і використовує цей контроль для того, щоб контролювати всю територію", – заявив гендиректор компанії HarvEast Holding Дмитро Скорняков.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times опублікувало розслідування про те, як Росія таємно вивозить з тимчасово захоплених територій України зерно. Розслідувачі простежили шлях однієї із партій зерна з України, яку РФ продала до Туреччини.

А дані проєкту NASA Harvest свідчать про те, що з тимчасово захоплених територій України було зібрано майже 6 млн т пшениці, внаслідок чого держава втратила щонайменше 1 млрд дол.

Росіяни вкрали зерна на колосальну суму: експерти назвали ціну збитків України

Читайте також: