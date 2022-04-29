В Україні стало на 23 тис. окупантів менше: у Генштабі розповіли про ворожі втрати станом на 29 квітня

В Україні стало на 23 тис. окупантів менше: у Генштабі розповіли про ворожі втрати станом на 29 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії путінська армія втратила в Україні близько 23 тисячі солдатів.

За останню добу війни в Україні окупантів стало на 200 осіб менше.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога за 65 діб війни орієнтовно склали:

особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 986 (+16) од,

бойових броньованих машин - 2418 (+29) од,

артилерійських систем - 435 (+4) од,

реактивних систем залпового вогню - 151 (+0) од,

засобів ППО - 73 (+1) од,

літаків - 189 (+2) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1695 (+7) од,

кораблів /катерів - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14),

спеціальної техніки - 31 (+0),

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

У Генштабі наголошують, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Однак ця інформація постійно уточнюється.

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей, понад 398 поранено.

Читайте також: