В Україні стартував режим тиші: Київ очікує на реакцію Москви

Україна від 00:00 6 травня перейшла в режим тиші та заявила про готовність діяти дзеркально у відповідь на дії Росії.

З опівночі 6 травня в Україні розпочався режим тиші, оголошений напередодні. Про це повідомив раніше президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська сторона діятиме дзеркально, а пріоритетом залишається збереження людських життів, незалежно від будь-яких дат чи політичних подій.

За словами президента, подальша доля перемир’я залежить від дій Росії. Україна уважно стежить за ситуацією на фронті та готова оперативно реагувати на можливі порушення режиму тиші.

Що відомо про перемир’я з РФ

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Вчора, 4 травня, Міноборони Росії заявило про оголошене Володимиром Путіним «перемир’я» на 8–9 травня.

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

У Держдумі РФ різко відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я.

