В Україні студентам, які мобілізувалися, пропонують зробити безкоштовним навчання

В Україні у ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує оплачувати навчання студентам, які добровільно мобілізувалися.

Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, ініціатива належить нардепу від партії “Слуга народу” Георгію Мазурашу. Торік його визнали рекордсменом за кількістю поданих законопроєктів.

Тепер же нардеп пропонує внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". В документі йдеться:

"Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Водночас народний депутат пропонує додати до законопроєкту уточнення:

"Громадяни зазначених категорій можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян".

Наразі пропозиція тільки подана для ознайомлення.

Нагадаємо, що Україна відреагувала на пропозиції ООН пом'якшити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди.

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