В Україні студентів-переселенців і з окупованих територій переведуть на бюджет: деталі

Уряд 12 жовтня ухвалив постанову, яка дозволяє перевести на навчання за державні кошти студентів, постраждалих від війни.

На бюджетну форму навчання в університетах, згідно з рішенням уряду, переведуть студентів-переселенців та студентів із тимчасово окупованих територій України.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні урядом ухвалено відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням президента України Володимира Зеленського. Ухвалення цієї новації сьогодні є логічним продовження політики уряду, спрямованої на підтримку, передусім, дітей наших захисників, а також внутрішньо переміщених осіб", - мовиться в повідомленні.

Згідно із постановою, перевести на бюджетну форму навчання мають право студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення бойових дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Таку ж можливість отримали внутрішньо переміщені особи, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників та захисниць України, а також учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, постанова визначає механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій. Крім того, звільнили від оплати і тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні збільшилися компенсації за програмою "Прихисток" для громадян, які надали житло переселенцям. Сума збільшилася до 900 грн замість 450 грн за кожну таку особу на місяць.

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