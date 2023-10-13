В Україні створили дрон, який може долетіти до російського Пскова та "принести" туди 50-кілограмовий "сюрприз"

В Україні виготовили дрон-камікадзе, який може подолати 700 кілометрів та перенести на собі 50 кілограмів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій розповів представник української компанії-виробника дронів.

"Виготовили дрон-камікадзе, який долітає дуже далеко, 700 кілометрів, може, навіть, до Пскова долетіти. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Його не так легко збити, не так легко зафіксувати. У нього немає шасі, запуск через це проводиться через спеціальну установку, але це дуже сильно вплинуло на аеродинаміку та стало набагато краще по пікіруванню. Дуже, прям ну дуже складно буде збити, коли він вже зайшов на ціль. Я б сказав, майже неможливо", - наголосив представник.

Водночас він зазначив, що цей дрон краще за іранський "Шахед".

"Технологічно більш довершений за всіма показниками. В першу чергу через те, що в нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося", - підкреслив представник.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та ВМСУ атакували російські кораблі під Севастополем 13 жовтня експериментальними морськими дронами.

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