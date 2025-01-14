В Україні створили дрони, здатні нести великі міни та навіть КАБи – пабліки

В Україні створили дрони, які здатні нести великі міни та навіть КАБи. Це вже не прототипи, а реальні БпЛА, які дістають до Енгельса і далі.

Про це написали у телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок".

Це вже систематичні удари

У пабліку іронічно завчили, що атака мопедів продовжується. Але не в нас.

"І це вам не якесь г**но, що крутиться, яке літає без діла по 8 годин і ніяк не може потрапити в ціль. Це зграя різного роду мопедів (у тому числі аналогів "Шахедів"). Зокрема, це мопеди, які здатні на собі нести і великі міни, і деякі КАБи", – заінтригували у телеграм-каналі.

Як наголосили у телеграм-каналі, сьогодні, 14 січня, було завдано кілька болючих ударів по ворожому ВПК та енергетичній інфраструктурі в місцях, куди зазвичай долітає небагато. У Мережі оприлюднено чимало кадрів пожеж та прильотів, які росіяни видають за "феєричну роботу ППО", яка "все збиває".

"Систематичність вітається", – наголосив автор каналу.

Крім того, вдячність висловлюється нашим МВГ, РЕБівцям і пілотам за щоденну результативну роботу. Саме завдяки їм нам практично не потрібно витрачати ракети, щоб збивати нікчемні БпЛА, які літають вночі над Україною.

"Та й з огляду на те, як прилітає по болотах, зір далеко не панацея, якщо вміти правильно ці зграї мопедів використовувати. Всі молодці!", – підсумували у пабліку.

Нагадаємо, вночі 14 січня дрони знову атакували нафтобазу в російському Енгельсі. Вона палає вже кілька днів після попередньої атаки. Повідомляється, що в місті було чутно 4-5 вибухів, а згодом в одному з районів можна було побачити дим від пожежі.

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