В Україні створили Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань: Єрмак поділився першими результатами

В Україні створили Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань: Єрмак поділився першими результатами

Відтепер потреби в ліках для українських військових забезпечуються з усіх складів МОЗ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак очолив від 2 березня Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань, створений президентом Володимиром Зеленським, і доповів про його діяльність.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

За його словами, що від компанії, яка побажала залишитися неназваною, було залучено 40 тисяч коробок ліків. Їх передали в медзаклади Києва.

Крім того, інформаційний ресурс "Співдія", який опрацьовує заявки з гарячої лінії спільно з "Монобанком" та задовільняє конкретних потреб громадян, отримав понад 600 звернень. Створено регіональні хаби на Закарпатті, у Львові, Івано-Франківську та Харкові.

У межах співпраці з міжнародними організаціями та Координаційним штабом до "Співдії" долучилися дві великі міжнародні організації – "Карітас" та проєкт міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який виконує Alinea International Ltd. за підтримки уряду Канади.

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"Спільно з посольством Грузії та організацією "Карітас" розпочали доставку вантажів для забезпечення потреб громадян, які звертаються на платформу "Співдія", зокрема через гарячу лінію. Організація "Карітас" уже відвантажила першу допомогу в Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Київ", – сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента повідомив, що штаб також налагодив окрему взаємодію та координацію зусиль із забезпечення ліками. Так, МОЗ скоординувало через дипломатичні установи понад 450 тонн медикаментів на суму понад 10 млн доларів США та забезпечило їх розвезення по складах.

Медичну допомогу отримано від Польщі, Латвії, Литви, Великої Британії, Ізраїлю, Данії та міжнародних організацій (ВООЗ, ЮНІСЕФ, "Лікарі без кордонів").

Крім того, надходить допомога від бізнесу – компаній Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Біофарма", Stada, "Фармак", Galexis (Швейцарія), Фонду Ріната Ахметова, клініки Ernst von Bergmann (Німеччина). Данія надала 19 автомобілів швидкої допомоги.

Керівник Офісу керівника держави зауважив, що відтепер потреби в ліках для українських військових забезпечуються з усіх складів МОЗ. Між цими міністерствами налагоджено оперативний обмін ліками.

У межах роботи програми психологічної допомоги "Розкажи мені" через телеграм-канал, сайт та чатбот проконсультовано понад 2 тис. дорослих, підлітків і батьків з дітьми.

Фахівці також створили ілюстровану казку для дітей про війну, де добро перемагає зло. Працює 550 психологів, які надають консультації. Активних користувачів чат-бота – 35 тисяч.

Станом на 9 березня на гуманітарний рахунок Національного банку України надійшло 81,2 млн грн, 905,9 тис. євро, 604,1 тис. доларів, 6,8 тис. фунтів стерлінгів.

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