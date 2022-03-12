В Україні створили сайт для військових РФ та Білорусі, котрі не хочуть воювати проти українців

На сайті є інформація, як відмовитись від участі у війні проти України.

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових-загарбників з РФ та Білорусі, котрі не хочуть воювати проти України.

Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

Військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.

Вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Нагадаємо, в Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ.

Раніше в МВС представили сайт "Шукай своїх" з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ.