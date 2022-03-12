В Україні створили сайт для військових РФ та Білорусі, котрі не хочуть воювати проти українців

На сайті є інформація, як відмовитись від участі у війні проти України.
Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових-загарбників з РФ та Білорусі, котрі не хочуть воювати проти України.
Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.
Військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.
Вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".
Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.
Нагадаємо, в Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ.
Раніше в МВС представили сайт "Шукай своїх" з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ.