В Україні створили спеціальну комісію, яка займеться контролем використання озброєння від партнерів

В Україні створили спеціальну комісію, яка займеться контролем використання озброєння, наданого міжнародними партнерами.

Зброю, яку нашій країні надали партнери, буде контролювати нова спеціальна комісія, яку утворили під час засідання Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, ВР створила тимчасову спеціальну комісію для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

“Це дозволить розбити всі маніпуляції російських пропагандистів. Прозорість для нас та союзників - це головне. Ми будемо отримувати більше необхідної зброї. Цього дуже бояться росіяни, які свої страхи втілюють в брехні та пропаганді. Не залишимо їм шансів. Переможемо”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок.

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