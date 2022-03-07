В Україні створили Telegram-канал для пошуку дітей, які загубилися: як працює

В Україні створили Telegram-канал для пошуку дітей, які загубилися: як працює

За допомогою пошукової бази також можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

У запиті в Telegram-каналі необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли востаннє був зв’язок із нею

її контактний номер

За допомогою пошукової бази також можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

Українців просять максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей.