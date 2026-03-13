В Україні створюють власний аналог ізраїльського «Залізного купола»: генерал розповів подробиці

Протиповітряна оборона / © ТСН.ua

Реклама

В Україні формується власна багаторівнева система протиповітряної оборони, яка працюватиме за принципом ізраїльського «Залізного купола», але за масштабами перевищить його.

Про це в ефірі Еспресо повідомив генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ та засновник Благодійного фонду «Закриємо небо України» Ігор Романенко.

За його словами, українська система ППО включатиме кілька компонентів. Центральну роль відіграватиме система управління, яка координуватиме роботу винищувальної авіації, зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, а також підрозділів радіоелектронної боротьби, що працюють по повітряних цілях. Нова ланка комплексу діятиме на малих висотах — від десяти метрів до трьох кілометрів.

Реклама

«Розвиток характеристик повітряних цілей противника потребує масових і ефективних рішень. Саме тому були сформовані вимоги до системи і розпочалося її масштабування. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність», — пояснив Романенко.

Він додав, що спеціальні підрозділи дронів-перехоплювачів у ЗСУ розміщуватимуться на маршрутах руху ворожих цілей для їхнього знищення та одночасного прикриття великих зенітно-ракетних комплексів і інших засобів ППО від ударних дронів. Таким чином «Залізний купол» України буде поширений на всю територію країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні працюють над створенням нової системи протиповітряної оборони, яка за своїм принципом нагадуватиме ізраїльський «Залізний купол».

Ми раніше інформували, що Україна може зіткнутися з виснаженням своїх засобів протиповітряної оборони, оскільки війна проти Ірану вичерпує світові запаси ракет Patriot.