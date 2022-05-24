В Україні судитимуть 48 військових РФ за підозрою у воєнних злочинах – Венедіктова

Наразі Україна розслідує близько 13 тис. справ про воєнні злочини росіян вчинені проти українців.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.
Про це вона повідомила під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише The Guardian.
Наразі Україна розслідує близько 13 тис. справ про воєнні злочини росіян.
"Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов'язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам (ред. – одного окупанта вже визнали винним)", - повідомила прокурорка.
Разом з тим, Венедіктова додала, що офіційні особи мають список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. А дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.
Нагадаємо, вчора, 23 травня, у Солом'янському суді Києва оголосили вирок у справі російського військового, 21-річного Вадима Шишимаріна. Розглянувши усі докази та обставини справи, суд виніс вирок - пожиттєве ув'язнення для окупанта.
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