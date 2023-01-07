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В Україні судитимуть зрадника, який супроводжував техніку окупантів і допомагав просунутися на Київ

В Україні судитимуть зрадника, який супроводжував техніку окупантів і допомагав просунутися на Київ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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В Україні судитимуть зрадника, який супроводжував техніку окупантів і допомагав просунутися на Київ

Фото: скриншот з відео

Агент Кремля від перших днів повномасштабного вторгнення допомагав окупантам.

В Україні судитимуть чоловіка, який, за вказівкою Кремля, на початку повномасштабної війни провів через територію Сумської області в напрямку Києва 128 одиниць ворожої техніки.  

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Мова йде про 11 танків Т-72, 34 БТРи, 6 самохідних артилерійських установок, "Гради" та БМП. 

Слідством встановлено, що чоловік від перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів територією Сумської області. 

Після звільнення Сумської області чоловік продовжив працювати з Росією. 

"Відтак він збирав дані про дислокацію, кількість і озброєння воєнізованих формувань в регіоні. Отриману інформацію та координати військових об'єктів він передавав своєму куратору через один з месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів.

Нагадаємо, у Харкові суд повернув до СІЗО жінку, яку підозрюють у корегуванні ракетних ударів. За даними СБУ, завданням жінки було встановлення позицій ЗСУ та Нацгвардії. Вона також встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста. Через дії колаборантки є загиблі та поранені.

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Дата публікації
Перегляди
334
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