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В Україні судно із зерном натрапило на морську міну – з'явилися подробиці інциденту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Україні судно із зерном натрапило на морську міну – з'явилися подробиці інциденту

Чорне море / Фото: Associated Press

Біля берегів України судно натрапило на морську міну.

Біля берегів Одеської області балкер Georgia S, під прапором Ліберії, який з вантажем пшениці вийшов з порту "Південний", натрапив на морську міну. Подія сталася 16 листопада.   

Як пише видання "Думська" з посиланням на джерела, судно Georgia S, яке ввечері дало сигнал лиха, перебуваючи на південному сході від острова Зміїний, зовсім не постраждало.

"Міна, судячи з усього, протипіхотна (вони можуть плавати) – вибухнула аж за сто метрів від суховантажу, який вранці залишив порт Південний. Проте капітан не оцінив ситуацію і забив на сполох", - пише видання.

Після з'ясування всіх обставин балкер продовжив рух за встановленим маршрутом. Зерновоз зараз перебуває в румунському порту Констанца.

Нагадаємо, 8 листопада Росія обстріляла порт в Одеській області. Під удар потрапило судно під прапором Ліберії, є загиблий.

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Дата публікації
Перегляди
815
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