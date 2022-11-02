В Україні суворо покарали бойовика фейкової "ЛНР", який потрапив до полону

В Україні суд до 8 років позбавлення волі засудив бойовика фейкової "ЛНР". Зрадника ЗСУ взяли у полон в червні у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє Офіс генеральної прокуратури.

За даними слідства, уродженець м. Суходольськ Луганської області 2021 року вступив до лав терористичної "народної міліції ЛНР". Від початку війни він брав участь у бойових діях проти України. Він став механіком-водієм "3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу".

"Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалась представниками "ЛНР" для координації і ведення бойових дій проти підрозділів ООС", - йдеться у повідомленні.

Бойовик потрапив до полону в червні 2021 року у Сєвєродонецьку. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України). Бойовика засудили до 8 років позбавлення волі.

Затримання колаборантів в Україні

Після звільнення окупованих регіонів правоохоронці виявляють там зрадників України. Так, у Бериславському районі Херсонської області правоохоронців затримали чотирьох колаборантів. Підозрювані разом з окупантами змушували людей брати участь у так званому "референдумі" під дулами автоматів.

Прикордонники виявили та затримали двох колаборантів, які прямували до Києва. Чоловіки мали при собі російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами РФ та так званої "ДНР", мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів.

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