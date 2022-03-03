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В Україні суворо покарають магазини, які завищують ціни, користуючись війною

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В Україні суворо покарають магазини, які завищують ціни, користуючись війною

pixabay.com

Усі порушники нестимуть відповідальність.

Власників та менеджерів магазинів в Україні, які встановили захмарні ціни на продовольчі товари під час війни, суворо покарають.

Про це 3 березня повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Він пояснив, що усі порушення зафіксують і потім прийдуть із "запитаннями".

"Після перемоги ті, хто порушує закон нестимуть відповідальність. Про відповідальність за завищені ціни під час військового стану говорити не буду, нагадаю лише те, що у разі порушення конкурентного законодавства - порушників (продавець це або постачальник) чекає найсуворіше покарання", - написав він.

Він нагадав, що 12 січня в Україні запровадили заборону на націнку на соціально важливі продукти більшу ніж 10%. Заборона діє

Хмельницький звернувся до споживачів: фіксуйте такі магазини. Необхідні фото, чеки, ціни, дати та місцезнаходження.

надсилайте мені, можна навіть в приватні повідомлення. Ми нічого не забудемо. Спекулянтам не заздрю. Я залишаюсь в Києві і теж бачу все на свої очі", - наголосив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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