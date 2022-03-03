В Україні суворо покарають магазини, які завищують ціни, користуючись війною

Усі порушники нестимуть відповідальність.

Власників та менеджерів магазинів в Україні, які встановили захмарні ціни на продовольчі товари під час війни, суворо покарають.

Про це 3 березня повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Він пояснив, що усі порушення зафіксують і потім прийдуть із "запитаннями".

"Після перемоги ті, хто порушує закон нестимуть відповідальність. Про відповідальність за завищені ціни під час військового стану говорити не буду, нагадаю лише те, що у разі порушення конкурентного законодавства - порушників (продавець це або постачальник) чекає найсуворіше покарання", - написав він.

Він нагадав, що 12 січня в Україні запровадили заборону на націнку на соціально важливі продукти більшу ніж 10%. Заборона діє.

Хмельницький звернувся до споживачів: фіксуйте такі магазини. Необхідні фото, чеки, ціни, дати та місцезнаходження.

"І надсилайте мені, можна навіть в приватні повідомлення. Ми нічого не забудемо. Спекулянтам не заздрю. Я залишаюсь в Києві і теж бачу все на свої очі", - наголосив він.