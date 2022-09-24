В Україні теж можна ще раз провести мобілізацію: Арестович розповів, наскільки можуть збільшитись ЗСУ

Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться.

В Україні проживає 40 млн людей, а тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

Про це 24 вересня під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник ОП Олексій Арестович.

Радник Офісу президента зауважив, що в Україні є мобілізаційний потенціал. У випадку необхідності до ЗСУ можуть призвати 5,5 млн осіб.

"Якщо нам бракуватиме людей для оборони, то і у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5, 5 млн осіб", - сказав Арестович.

Також на думку Арестовича, Захід може допомогти Україні озброїти та вдягнути нових військових.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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