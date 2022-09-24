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В Україні теж можна ще раз провести мобілізацію: Арестович розповів, наскільки можуть збільшитись ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
2003
Час на прочитання
1 хв
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В Україні теж можна ще раз провести мобілізацію: Арестович розповів, наскільки можуть збільшитись ЗСУ

фото: Генштаб ЗСУ

Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться.

В Україні проживає 40 млн людей, а тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців. 

Про це 24 вересня під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник ОП Олексій Арестович. 

Радник Офісу президента зауважив, що в Україні є мобілізаційний потенціал. У випадку необхідності до ЗСУ можуть призвати 5,5 млн осіб. 

"Якщо нам бракуватиме людей для оборони, то і у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5, 5 млн осіб", - сказав Арестович. 

Також на думку Арестовича, Захід може допомогти Україні озброїти та вдягнути нових військових. 

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2003
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