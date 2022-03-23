В Україні тимчасово спростили процедуру оформлення опіки над дітьми, які втратили батьків

В Україні тимчасово спростили процедуру оформлення опіки над дітьми, які втратили батьків

Діти, які залишились без батьків під час воєнного стану, зможуть бути тимчасово влаштовані до сімейних форм виховання.

Через війну Росії в Україні збільшується кількість дітей, батьки яких загинули або про їхню долю та місцеперебування нічого невідомо.

Тому уряд тимчасово, на період дії воєнного стану, спростив процедуру оформлення опіки над дітьми, які втратили батьків.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики у Facebook.

"Уряд схвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно якого діти, які залишилися без піклування батьків, під час воєнного стану можуть бути влаштовані у прийомні сім’ї чи дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування. Також рішення уряду спрощує процедуру влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку або піклування родичів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чинні нормативні акти не надавали можливості влаштовувати таких дітей до сімейних форм виховання. Більше того, процедура влаштування дітей під опіку або піклування родичів вимагає такого переліку документів, який в умовах воєнного стану практично нереально зібрати.

Чинне законодавство України містить алгоритми дій для організації соціального захисту дітей, батьки яких загинули (свідоцтва про смерть відсутні), та відсутні такі близькі родичі як баба, дід, повнолітні сестра, брат, мачуха, вітчим; та дітей, батьки або близькі родичі яких не виходять на зв’язок, або перебувають в місцях активних обстрілів, під завалами, поранені в лікарнях.

Рішення передбачає спрощений пакет документів для родичів, які бажають взяти дитину під опіку, піклування:

• заява;

• копія паспорта;

• документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки або інший зв’язок особи з дитиною (свідоцтво про хрещення або інший документ, виданий релігійною організацією);

• довідка від нарколога та психіатра про можливість виховання дитини;

• довідка або заява опікуна щодо відсутності судимості.

Під час воєнного стану також зробили необов’язковим для кандидатів в опікуни та піклувальники проходження курсу навчання з виховання дітей, які залишились без батьківського піклування.

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