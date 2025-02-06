В Україні триває електромагнітна війна: The Economist назвав, хто має перевагу

В Україні триває електромагнітна маневрена війна. Над технологіями РЕБ в країні працюють понад 200 компаній.

Про це повідомило видання The Economist.

"Як сухопутні війська завжди переміщуються, щоб знайти височину або ключове перехрестя, так і електронні теж", - заявив Вітінгтон.

Війна хвиль стала ключовим фактором, а постійна боротьба між боєприпасами і глушниками спричиняє швидкі зміни в тактиці, де кожна сторона шукає і атакує прогалини в спектрі, через які можуть проходити сигнали.

За словами майора Дмитра Толстолужського, офіцера спеціалізованого технологічного підрозділу Міністерства оборони України, кожні 8-12 тижнів відбуваються значні зміни в застосуванні РЕБ або безпілотників.

"Без належної підтримки дронів і радіоелектронної боротьби піхотний підрозділ виживе лише кілька годин на полі бою", - зазначив майор.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії вона мала колосальні переваги, зокрема в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ). У 2023 році сталася революція безпілотників. Україна активно розвивала власні можливості РЕБ, а місцеві виробники збільшували виробництво систем траншейного рівня. Тепер Україна здобула перевагу в цьому напрямку.

"Вони, безумовно, швидші за росіян", - зазначив експерт.

Генеральний директор української компанії Kvertus, Ярослав Філімонов, повідомив про значне збільшення виробництва пристроїв РЕБ. Якщо на початку 2022 року компанія виготовляла лише 100 одиниць на місяць, то до 2023 року цей показник зріс до 1000, а зараз складає 5000.

Філімонов також підкреслив, що війна змусила українських виробників працювати швидше, обігнавши багато західних конкурентів. Протягом минулого року він відвідав 15 військових виставок по всьому світу, де технології РЕБ виявилися не тільки дорожчими, а й застарілими.

"Ці технології десь у 2021 році. Усе, що вони виробляють, наразі марно на передовій", - зазначив Філімонов.

Зазначається, що зростання кількості та складності глушників робить пошук безпілотників, які можуть протистояти перешкодам, все більш актуальним. Обидві сторони експериментують з більш розумними методами.

Філімонов представив два продукти – Azimuth і Mirage. Перший здатен вловлювати сигнали на відстані 25 км і передавати їх другому, який використовує програмне забезпечення для створення хвильових форм на потрібній частоті. Це, теоретично, дозволяє уникнути потреби в кількох різних глушниках. Однак обидві сторони можуть вносити руйнівні зміни.

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"Це галузь науки, де все може бути перевернуто в найкоротші терміни", - зазначив начальник підрозділу РЕБ у 54-й бригаді ЗСУ, підполковник Олександр Коробка.

До прикладу, російські безпілотники вже зазнали змін, додавши резервні системи управління. Вони можуть переходити з традиційного GPS на супутникові або інерціальні навігаційні системи, що використовують гіроскопи та акселерометри для точного визначення положення безпілотника. Також ці безпілотники можуть застосовувати штучний інтелект або зв'язок з наземними маяками для коригування маршруту або повернення на базу.

"У такому разі повний захист від РЕБ практично неможливий", - заявив військовий.

Фахівці серед новітніх проблем виокремлюють автоматизацію останньої милі та безпілотники на оптоволокні.

Нагадаємо, втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку.

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