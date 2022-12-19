В Україні триває мобілізація: кого насамперед призивають до ЗСУ

Призивають також тих чоловіків, хто не проходив військову службу, але їх обов'язково навчають.

До Збройних сил України призивають у першу чергу тих, хто вже має досвід участі в бойових діях, наприклад АТО/ООС. Мобілізації також підлягають ті, хто не проходив військову службу, однак з обов'язковим навчанням мінімум протягом місяця.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу.

"Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін - один місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим", - пояснив він.

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За словами Горбача, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ та інших формувань.

"Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності - стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники тощо. Потреба є у абсолютно всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше", - додав Горбач.

Нагадаємо, на сьогодні примусово не можуть бути мобілізованими чоловіки старше 60 років, громадяни, непридатні до військової служби та громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації. Причин, через які, згідно з законом, може надаватися відстрочення від мобілізації, може бути п'ять.

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