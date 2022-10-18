В Україні триває повітряна тривога: ракети та дрони-камікадзе летять у напрямку Кривого Рогу (відео)

Місцева влада повідомляє про ракети та іранські дрони-камікадзе в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це в соціальних мережах написав голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Не ігноруємо сигнал повітряної тривоги. Ризик реально високий. Ракети та дрони-камікадзе на нашому напрямку", - йдеться в дописі посадовця.

У телеграм-каналах публікують відео з "мопедами", які нібито перебувають у Кривому Розі. На кадрах можна почути звук, який видає іранський безпілотник.

Нагадаємо, що пізно ввечері у вівторок, 18 жовтня, у східних та південних областях оголошена повітряна тривога. Спочатку вона була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Та за хвилину сирени почали лунати у східних і південних регіонах України. Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

Росія вдарила ракетами по Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру і Миколаєву

У вівторок, 18 жовтня, окупанти обстріляли ракетами Харків, Дніпро, Житомир, Київ і Миколаїв. В Офісі президента повідомили, що в Києві сталося влучання в об'єкт енергозбереження. Заступник керівника ОП зазначив, що було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко підтвердив вибухи в Деснянському районі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих.

Щодо ситуації в Житомирі, у місті не було світла і води. Станом на вечір у частині міста з'явилося електропостачання. Медичні заклади працюють на резервному живленні. Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишилися без світла.

У Харкові під ударом російських терористів опинився район одного із промислових підприємств міста. Також без електроенергії після атаки РФ залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу. На лівому березі міста також перебої з водою.