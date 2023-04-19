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В Україні у кількох областях лунає повітряна тривога: є загроза ударів дронами та ракетами

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні у кількох областях лунає повітряна тривога: є загроза ударів дронами та ракетами

У низці українських областей знову лунають сирени / Фото: ТСН.ua

В Україні подекуди лунає повітряна тривога.

В Україні у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ударів іранськими дронами та ракетами. 

Про це свідчить карта повітряних тривог. 

Повітряну тривогу в Дніпропетровській і Запорізькій областях оголосили о 19:46. Згодом про загрозу попередили і на Донеччині. Моніторингові канали повідомляють про активність російської авіації над акваторією Азовського моря. Також може існувати загроза ударів іранськими дронами. 

В регіонах, де лунає повітряна тривога, місцевих жителів закликають перебувати в укритті. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. 

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Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські терористи атакували дронами південь України. В Одеській області зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. 

Також сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе російської армії у Запорізькій області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6850
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