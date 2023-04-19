В Україні у кількох областях лунає повітряна тривога: є загроза ударів дронами та ракетами

В Україні подекуди лунає повітряна тривога.
В Україні у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ударів іранськими дронами та ракетами.
Про це свідчить карта повітряних тривог.
Повітряну тривогу в Дніпропетровській і Запорізькій областях оголосили о 19:46. Згодом про загрозу попередили і на Донеччині. Моніторингові канали повідомляють про активність російської авіації над акваторією Азовського моря. Також може існувати загроза ударів іранськими дронами.
В регіонах, де лунає повітряна тривога, місцевих жителів закликають перебувати в укритті.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські терористи атакували дронами південь України. В Одеській області зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру.
Також сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе російської армії у Запорізькій області.
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