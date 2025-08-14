В Україні у липні загинуло найбільше цивільних від початку великої війни: звіт ООН

Зруйнована будівля через війну в Україні / © Associated Press

Реклама

В Україні кількість загиблих і поранених цивільних у липні 2025 року сягнула трирічного максимуму. За місяць через війну загинули майже 300 людей.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними місії ООН, липень став рекордним за останні три роки місяцем за кількістю жертв серед цивільних в Україні. Протягом місяця загинули 286 мирних жителів, ще 1 388 зазнали поранень. Це найвищий показник від травня 2022 року та перевищення статистики за червень 2025-го. Місія зафіксувала випадки загибелі та поранень цивільних у 18 із 24 областей країни.

Реклама

Керівниця ММПЛУ Даніель Белль підкреслила, що вже другий місяць поспіль фіксується оновлення трирічного рекорду за кількістю постраждалих серед мирного населення.

«Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць», — наголосила вона.

За даними ООН, близько 40% усіх жертв спричинило застосування зброї дальнього радіусу дії, включно з ракетами та баражувальними боєприпасами. Лише від цих видів озброєння загинуло 89 осіб і 572 отримали поранення.

Особливо трагічним стало 31 липня: ракетний удар по Києву та атаки баражувальними боєприпасами призвели до найбільших від початку повномасштабної війни втрат серед цивільних у столиці — 31 загиблий та 171 поранений.

Реклама

Порівняно з червнем, основне зростання кількості жертв у липні припало на підконтрольні українській владі райони поблизу лінії фронту. Це відображає активізацію наступальних дій російських військ.

Другою за масштабом причиною загибелі мирних жителів стали удари безпілотників ближнього радіусу дії, які спричинили 24% втрат — 64 загиблих та 337 поранених.

Кількість постраждалих від таких атак помітно зросла порівняно з липнем 2024 року, що підтверджується даними бюлетеня ММПЛУ за червень 2025-го.

Водночас особливу тривогу викликало різке збільшення наслідків від застосування авіабомб: у липні 2025 року від них постраждали 276 осіб (67 загиблих і 209 поранених), тоді як у червні — 114 (34 загиблих і 80 поранених).

Реклама

Так, 28 липня російська авіабомба влучила у виправну колонію в селі Біленьке Запорізької області, забравши життя 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, усі з яких були чоловіками. 31 липня авіаудар зруйнував житловий будинок у Краматорську Донецької області, де загинули щонайменше п’ятеро цивільних.

Зауважимо, останнім часом російська армія зменшила інтенсивність обстрілів України. На думку військового експерта Валерія Рябих, причиною цього могли стати удари українських військових по об’єктах у Росії. Ворог удвічі зменшив кількість ударів дронами «Шахед», маючи потребу економити їх.