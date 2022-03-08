В Україні у зв'язку з війною змінено порядок нарахування пільг та субсидій

В Україні у зв'язку з війною змінено порядок нарахування пільг та субсидій

Уряд України працює, щоб найменш захищені верстви населення безперебійно отримували належну допомогу.

В Україні, на яку варварськи напала Росія 24 лютого, уряд змінив порядок нарахування пільг та субсидій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 8 березня.

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"У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через “Ощадбанк”, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках", - сказав Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту.

Нагадаємо, незважаючи на атаки російського ворога, пенсії жителям Харківщини продовжують сплачуватися. Понад 500 тисяч пенсіонерів області вже отримали виплати.

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