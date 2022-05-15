В Україні уряд не може розірвати всі угоди з РФ та Білорусією - Стефанчук

В Україні уряд не може розірвати всі угоди з РФ та Білорусією - Стефанчук

В Україні уряд не може розірвати всі угоди з РФ та Білоруссю.

Зокрема через те, що деякі з них стосуються прав людини, які мають зберігатися.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Чи можемо ми прибрати все? Вочевидь, ні. Тому що є низка угод, що стосуються прав людини, які мають зберігатися. Наприклад, якщо українці перебуватимуть на території тих держав, а також обміни полоненими, – це все відбувається на рівні міжнародних угод. Водночас економічні угоди мають бути скасовані”, - розповів Руслан Стефанчук.

У той же час Верховна Рада поставила завдання Кабміну провести так звану деросіянизацію та дебілорусизацію частини угод. Парламент повинен розглянути їх першочергово.

Нагадаємо, що в Луганську область російські окупанти стягнули понад 2,5 тисячі техніки.

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