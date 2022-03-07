В Україні в деяких областях фіксують проблеми із мобільним звʼязком: де людям складно додзвонитися

В Україні в деяких областях фіксують проблеми із мобільним звʼязком: де людям складно додзвонитися

Держспецзв'язку закликало МСЕ підтримати Україну.

В Україні мобільні мережі працюють стабільно. Найбільші проблеми забезпечення мобільного звʼязку та інтернету наявні у районах, де відбуваються активні бойові дії через напад РФ.

Про це інформує пресслужба Держспецзв’язку.

Станом на зараз, у Харківській області мобільний звʼязок забезпечено на 80% території. У Сумській області – 57% території. Спеціалісти працюють над тим, щоб відновити роботи мереж та інфраструктури.

У Херсонській області спільними зусиллями оператори мобільного звʼязку та Держспецзвʼязку працюють над відновленням роботи української телекомунікаційної інфраструктури.

"100% забезпечено переадресації дзвінків на номери екстрених служб 101, 102, 103, 104, завдяки цьому – громадяни можуть додзвонитися до служб у разі необхідності", - сказано в повідомленні.

Також, Держспецзвʼязку, як адміністратор звʼязку України звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) з вимогою підтримати Україну в момент війни, розв’язаної Росією проти України.

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"Оператори та провайдери продовжують надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами працюють у режимі управління під час воєнного стану, яке здійснює Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що мобільні оператори спільно з адміністрацією Держспецзвʼязку, Мінцифри та Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку запустили Тестовий національний роумінг. Цією опцією вже можуть користуватися контрактні абоненти Vodafone, Київстар та lifecell.

Національний роумінг дозволяє переключатися на мережу інших операторів, якщо мережа вашого оператора недоступна.

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