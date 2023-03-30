В Україні в'язні викрадали гроші у родин українських військовополонених: як працювала схема

СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці ліквідували у Рівненській області шахрайську схему, завдяки якій злочинці виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових.

Схему організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії. Вони відбували покарання за тяжкі злочини.

“Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам “допомогу” у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких “послуг” становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

В подальшому злочинці просили переказати кошти на банківську картку знайомої одного із ув’язнених. Вже після того, як отримували кошти, припиняли спілкуватися з родинами військових.

“Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників”, - додали у СБУ.

Вже під час обшуків у них знайшли мобільні телефони та планшети; майже два десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим; п’ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих; чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

“Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності”, - підкреслили у СБУ.

Нагадаємо, що українські правоохоронці встановили, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань нашої держави.

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