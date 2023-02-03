В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу (мапа)

У Білорусі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Вдруге за день Україну охопила масштабна повітряна тривога. Сирени, які сповіщають про ракетну небезпеку, лунають у всіх областях. Тривога, ймовірно, пов'язана через активність ворожої авіації у Білорусі.

Про це свідчить мапа тривог.

Також читайте У Києві та області лунали сирени: що сталося

Перед цим моніторингова група "Беларуські Гаюн" о 16:31 повідомила про злет МіГ-31К ВКС РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал", яку українські засоби ППО не можуть перехопити. Міг злетів із аеродрому "Мачулищі".

Через хвилину-дві після цієї інформації в Україні почали оголошувати повітряну тривогу, яка протягом короткого часу охопила усі регіони.

Фото: скрин

Київська міська державна адміністрації на сторінці у Telegram закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Закликаємо не нехтувати правила безпеки і пройти до укриттів.

Нагадаємо, вранці 3 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана з активністю тактичної авіації РФ у Білорусі.

У столиці почали відновлювати рух електротранспорту

Читайте також: