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В Україні від мобілізації хочуть звільнити деякі категорії чоловіків: що відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні від мобілізації хочуть звільнити деякі категорії чоловіків: що відомо

В Україні від мобілізації хочуть звільнити дві категорії чоловіків

Вже є певні напрацювання в цьому питанні, але наразі на робочому рівні.

В Україні хочуть змінити законодавство, щоб можна було бронювати від мобілізації ФОП та гіг-спеціалістів.

Про це розповів директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанка під час IT Ukraine Legal Conference.

"Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є й гіг-спеціалісти. На жаль, зараз усі вони випали із системи. В законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону", - сказав він.

За його словами, вже є певні напрацювання, але наразі на робочому рівні.

Нагадаємо, адвокат Богдан Пересада роз'яснив, що загрожує чоловікам, які виїхали з України під час мобілізації та не повернулися.

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