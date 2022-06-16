В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали майже 900 дітей

В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали майже 900 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 318 дітей, понад 580 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 318 дітей загинуло та понад 581 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 297, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледар Донецької області.

Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в м. Маріуполь загинули дві родини та їхні п'ятеро дітей.

Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти, з них 208 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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