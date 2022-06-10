В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 750 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 263 дитини, понад 490 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Понад 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 491. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- 7 червня внаслідок обстрілів окупантами с. Роти Бахмутського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 14 та 17 років.
- 8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти, 194 зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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