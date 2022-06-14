В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 815 дітей

В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 815 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 288 дітей, понад 527 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 14 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 288. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 527. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 218, Харківській - 166, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти, з них 194 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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