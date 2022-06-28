В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 960 дітей

В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 960 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 341 дитину, понад 622 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 28 червня 2022 року понад 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 341 дитина загинула та понад 622 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 336, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У ніч проти 28 червня через обстріл окупантами м. Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

27 червня внаслідок авіаудару ворога по м. Лисичанськ загинув хлопчик 14 років.

27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Поранення отримали п'ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.

26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Покровського району Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти, з них 213 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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