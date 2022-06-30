В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 970 дітей

В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 970 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 341 дитину, понад 630 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 631. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

27 червня внаслідок внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років.

29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення отримала 11-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2096 закладів освіти, з них 215 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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