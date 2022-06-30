В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 970 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 341 дитину, понад 630 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Понад 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 631. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- 27 червня внаслідок внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років.
- 29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення отримала 11-річна дівчинка.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2096 закладів освіти, з них 215 зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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