В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 990 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 347 дітей, понад 646 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 7 липня 2022 року понад 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 347 дітей загинуло та понад 646 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 347, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 6 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Торецьк Донецької області. Під завалами одного із зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину. Також 6 липня внаслідок обстрілів м. Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти, з них 215 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 134-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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