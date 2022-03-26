В Україні відбудовуватимуть будинки вже із комфортними бомбосховищами, але знадобиться кілька років

В Україні відбудовуватимуть будинки вже із комфортними бомбосховищами, але знадобиться кілька років

На відбудови будинків підуть до кількох років.

Комфортними бомбосховищами і паркінгами, де буде можна провести кілька днів, тепер будуть будувати новобудови в Україні.

В цьому переконаний урбаніст Ігор Райков в ефірі ТСН.

Він запевнив, що зараз в Україні будуть йти тими ж шляхами, якими колись пішов Ізраїль. Але заявляє, що на все відновлення міст знадобиться час.

Найшвидше відновити можна інфраструктуру - 6-12 місяців. На відбудову житлових будинків знадобиться більше – це 12-14 місяців, великі будинки - 36 місяців», зазначає він.

Якими будуть українські міста після відбудови – розповів урбаніст

Райков переконаний, що українських потужностей на відбудову вистачає. Але допомога інших країн зайвою не буде.

Він заявляє, що лише він з колегами об’єднуються навколо волонтерської ініціативи, щоб допомогти відновити житло тим, хто його втратив. Зголосилися 500 людей і організацій, які готові почати працювати, щойно настане мир.

Читайте також:

Фейки від окупантів переходять межі, від яких відхрещується навіть Кремль

До Мелітополя звезли людей, щоб провести мітинг ніби-то на підтримку російської влади

На Харківщині військові змусили окупантів перейти до оборони, але ті і далі обстрілюють міста