В Україні відбудовуватимуть будинки вже із комфортними бомбосховищами, але знадобиться кілька років

На відбудови будинків підуть до кількох років.
Комфортними бомбосховищами і паркінгами, де буде можна провести кілька днів, тепер будуть будувати новобудови в Україні.
В цьому переконаний урбаніст Ігор Райков в ефірі ТСН.
Він запевнив, що зараз в Україні будуть йти тими ж шляхами, якими колись пішов Ізраїль. Але заявляє, що на все відновлення міст знадобиться час.
Найшвидше відновити можна інфраструктуру - 6-12 місяців. На відбудову житлових будинків знадобиться більше – це 12-14 місяців, великі будинки - 36 місяців», зазначає він.
Райков переконаний, що українських потужностей на відбудову вистачає. Але допомога інших країн зайвою не буде.
Він заявляє, що лише він з колегами об’єднуються навколо волонтерської ініціативи, щоб допомогти відновити житло тим, хто його втратив. Зголосилися 500 людей і організацій, які готові почати працювати, щойно настане мир.
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