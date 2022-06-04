В Україні відкрили понад 20 справ через депортацію українців до РФ і Білорусі - Венедіктова

В Україні відкрили понад 20 справ через депортацію українців до РФ і Білорусі - Венедіктова

Україна розслідує кримінальні провадження щодо примусового вивезення людей з України.

В Україні відкрили понад 20 справ через примусову депортацію людей до Росії і Білорусі.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у коментарі "Укрінформу".

"В нас більше 20 справ щодо примусового переміщення осіб до РФ та Білорусі. Безпосередньо в Кримінальному кодексі України є стаття про геноцид, де чітко зазначається, що примусове переміщення дітей є частиною кваліфікуючою злочину геноциду, тому для нас це перспективний напрямок розслідування", - зазначила вона.

Венедіктова також наголосила, ​​що розслідування ускладнено тим, що немає доступу до територій та дітей, які були депортовані.

Нагадаємо, Зеленський відповів, навіщо окупанти депортують українців до РФ.

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