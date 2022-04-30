В Україні відновили продаж та купівлю квартир: які є нюанси

В Україні відновили продаж та купівлю квартир: які є нюанси

В Україні набрала чинності постанова №480, завдяки якій громадяни тепер знову зможуть оформлювати купівлю та продаж квартир.

Про це йдеться у відповідній постанові, опублікованій на урядовому порталі.

Держреєстр речових прав на нерухоме майно закрили під час війни в Україні, щоб запобігти викраденню російськими окупантами персональних даних українців та попередити шахрайські схеми.

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Тож зараз українці знову можуть оформлювати купівлю та продаж нерухомого майна, але з обмеженнями. Наразі громадяни України не можуть:

Вчиняти дії за довіреністю від імені фізосіб.

Передавати майно до статутного капіталу або отримувати у зв’язку з виходом з товариства.

Відчужувати нерухомість раніше ніж за місяць.

Вчиняти нотаріальні дії за межами області тощо.

Нотаріальні дії з нерухомістю зараз можуть здійснювати особи, визначені в спеціальному переліку від Мін’юсту - це громадяни, які зареєстровані в нашій державі та не заплямували своєї репутації.

Як пише видання “Сегодня”, нерухоме майно не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи чи отримувати у зв’язку з виходом зі складу учасників. Крім того, оформляти відчуження майна, іпотеку, довірчу можна буде лише в межах області, де воно розташоване.

Нагадаємо, що українська співачка та бандуристка Марина Круть, яка більш відома як KRUTЬ, показала наслідки ракетного удару по Києву

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