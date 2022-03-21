В Україні відновлюється зв'язок, але досі немає Мережі в трьох областях: яка ситуація в регіонах

В Україні відновлюється зв'язок, але досі немає Мережі в трьох областях: яка ситуація в регіонах

Над відновленням надання послуг у низці регіонів працюють й мобільні оператори.

"Укртелеком" 21 березня відновив надання послуг у Запорізькій області і на Донеччині, а також у Херсоні та області.

Про це інформує Держспецзв’язку.

У Запорізькій області зараз працює вже 70% районних вузлів зв’язку. На Донеччині відновлено інтернет-доступ, де наразі працює 65% районних вузлів. Решта в області поки недоступні через локальні пошкодження мережі.

Фахівці-телекомівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де вчора не вдалося закінчити ремонтні роботи.

"Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги електронних комунікацій надаються у всіх областях, окрім Чернігівської, Луганської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв’язку зазначили, що також над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії з окупантами, працюють й мобільні оператори.

"Міста звільняються — звʼязок відновлюється. Скоро перемога", - додала пресслужба Держспецзв’язку.

Читайте також: