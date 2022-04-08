Відновлюють критично важливий логістичний маршрут: у Чернігівській області за час війни знищено 16 мостів (фото)

Під час військових дій зруйнованими виявилося 21% мережі державних доріг.
В Україні відновлюють автомобільне сполучення між Черніговом та Києвом. Внаслідок бойових дій було зруйновано 626 кілометрів доріг.
Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.
Як з'ясувалося, під час військових дій зруйнованими виявилося 21% мережі державних доріг. Крім того, зруйновано 16 мостів та шляхопроводів. Загальна кількість збитків наразі встановлюється.
“Сьогодні у Чернігівській області обстежуються дороги, готується дорожня техніка для прибирання. Першочергово відновлюватимемо рух трасою М-01 Київ — Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також налагоджуватимемо сполучення районних та обласного центрів”, — підкреслили в Укравтодорі.
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