Відновлюють критично важливий логістичний маршрут: у Чернігівській області за час війни знищено 16 мостів (фото)

Відновлюють критично важливий логістичний маршрут: у Чернігівській області за час війни знищено 16 мостів (фото)

Під час військових дій зруйнованими виявилося 21% мережі державних доріг.

В Україні відновлюють автомобільне сполучення між Черніговом та Києвом. Внаслідок бойових дій було зруйновано 626 кілометрів доріг.

Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Як з'ясувалося, під час військових дій зруйнованими виявилося 21% мережі державних доріг. Крім того, зруйновано 16 мостів та шляхопроводів. Загальна кількість збитків наразі встановлюється.

“Сьогодні у Чернігівській області обстежуються дороги, готується дорожня техніка для прибирання. Першочергово відновлюватимемо рух трасою М-01 Київ — Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також налагоджуватимемо сполучення районних та обласного центрів”, — підкреслили в Укравтодорі.

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