В Україні відновлюють інфраструктуру у містах, які звільнили від російських окупантів: де проводяться роботи

В Україні відновлюють інфраструктуру у містах, які звільнили від російських окупантів: де проводяться роботи

Окупованими залишаються 1,5 тисячі населених пунктів.

В Україні відновлюють інфраструктуру у містах, які звільнили від російських окупантів. Роботи ведуться у семи областях нашої країни.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, на території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей окупованими залишаються 1,5 тисячі населених пунктів.

Водночас, вибухотехніки вже розмінували 168 українських територій, на яких був “рускій мір”.

“Відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що з'єднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Роботи тривали п’ять днів і велися цілодобово, повідомив Кирило Тимошенко. Частина Харківської області залишається окупованою, там тривають бої. Проте на дорозі M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва триває прибирання залишків знищеного окупантами цивільного транспорту та ворожої військової техніки. На трасі М-18 Мерефа – Лозова проводять ямковий ремонт. Цими дорогами пролягають евакуаційні маршрути з регіону”, - наголосили в пресслужбі ОП.

Активно відновлюють інфраструктуру і на Сумщині. Там проводять санітарне прибирання та очищення вулиць від сміття.

“На Чернігівщині розпочато влаштування тимчасових переправ біля сіл Смолин та Якубівка. Крім того, вже майже тиждень ведуться відновлювальні роботи на Житомирській трасі”, - додали в Офісі Президента.

Там також відмітили, що на території Київської області працює 128 штабів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На Херсонщини отримали гуманітарну допомогу 13 сіл і міст.

“Відновлюють роботу медичні заклади, аптеки, продовольчі крамниці, ЦНАПи, заклади середньої освіти, виші, банки, відділення Укрпошти. Опрацьовується й загальна кількість пошкоджених об’єктів у звільнених областях”, - повідомив Кирил Тимошенко.

Нагадаємо, що на Київщині рятувальники, волонтери та всі небайдужі люди вийшли розбирати завали.

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