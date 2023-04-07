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В Україні відправили на "концерт" до Кобзона командира роти гвардійського мотострілецького полку Росії

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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2426
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В Україні відправили на "концерт" до Кобзона командира роти гвардійського мотострілецького полку Росії

Фото: соцмережі

В Україні знищили командира роти гвардійського мотострілецького полку Росії.

В Україні “здвухсотився” ще один російський офіцер. Його успішно “демобілізували” українські військові.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним “Штірліц”.

“Успішно демобілізовано командира роти 291 МСП старшого лейтенанта Дмитра Падеріна. Слава Нації. Смерть ворогам”, - наголосив військовий.

Нагадаємо, що на Донеччині Сили оборони знищили російський Су-25.

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Дата публікації
Перегляди
2426
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