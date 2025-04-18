В Україні відреагували на заяву Кремля щодо закінчення енергетичного перемир’я

Якщо в РФ вважають мораторій на удари по енергетиці завершеним, можна очікувати відновлення ударів по енергооб’єктах

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Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам заявив, що у нашої держави та Росії різне розуміння щодо дати початку мораторію на удари по енергетиці.

Литвин зазначив, що заяви спікера Путіна Дмитра Пєскова «в принципі нічого не варті», але в Кремлі вважають, що мораторій розпочався 18 березня, коли було досягнуто цієї домовленості між ними та американською командою перемовників.

Втім, Київ вважає, що енергетичне перемир’я почалося 25 березня, коли Україна погодилася на нього в процесі переговорів зі США, а Білий дім опублікував відповідні заяви.

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«З огляду на адекватність росіян і дані розвідки — вчора президент Зеленський попередив про загрозу російських ударів по об’єктах енергетики під час Великодня або після нього», — підкреслив Литвин.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що 18 квітня закінчилося енергетичне перемир’я, а будь-яких вказівок щодо його подовження від Путіна не було.