В Україні виготовляють бомби на 3D-принтері: в The Economist розповіли деталі

За інформацією видання, щонайменше 30 тисяч таких бомб за чотири місяці вже передали українським захисникам.

В Україні виготовляють ручні гранати та гільзи для протипіхотних бомб, надруковані на 3D-принтері.

Така інформація з'явилася у виданні The Economist.

Ці гранати призначені для метання, тому вони легкі. Але коли їх скидають з дронів, це може бути недоліком.

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"З типовою вагою лише 300 грамів, гранати не мають "вбивчої сили", – розповів виданню аматор-виробник зброї з Києва, який представився Льошею. За його словами, після того, як одна з гранат вибухне, російські солдати "часто просто продовжують бігти".

Три місяці тому Льоша разом з групою друзів, працюючи удома, розробили альтернативу: 800-грамову протипіхотну бомбу під назвою "Зайчик" або "Кролик".

"Група використовує 3D-друк для виготовлення корпусу бомби, перш ніж відправити його на заповнення вибуховою речовиною C4 та шматками сталевої шрапнелі. На випробуваннях ця шрапнель ріже дерев'яні дошки, як масло", – йдеться у статті.

Команда Льоші щотижня друкує близько 1000 "цукеркових бомб", як стали називати ці саморобні вибухові пристрої.

Інша група зброярів "Армія Друк" змогла надрукувати 30 тисяч оболонок для бомб за 4 місяці. Як сказав лідер групи з позивним "Сват", темпи виробництва зростають.

Допомагають також з-за кордону. За інформацією видання, від листопада 2022 року з Європи було відправлено щонайменше 65 тисяч таких бомб.

Саморобні боєприпаси не є прямою заміною гранат заводського виду. Але у них є переваги. З одного боку, вони дешеві. Емануель Змудзінскі, волонтер групи волонтерів-зброярів Wild Bees у польському Лодзі виготовляє компоненти — конус носа, тулуб і хвостовий плавник — для моделі заввишки 27 см під назвою "Велике яйце" менш ніж за 3,50 євро на 3D-принтері, який коштує близько 1200 доларів.

Не потребуючи переобладнання виробничих ліній, цукеркові бомби можна легко виготовляти різних розмірів. Це допомагає операторам дронів найкращим чином використовувати вантажопідйомність конкретної моделі.

"Дюк", український військовий, який воює на Донеччині, вважає, що військові безпілотники ЗСУ зараз скидають близько 200 різних типів і розмірів "цукеркових бомб".

Нагадаємо, в Україні розповіли про унікальні дрони, роботу яких "скоро можна буде побачити".

Також в Міноборони повідомили, що 10-та модель FPV-дрона взято на озброєння ЗСУ.

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