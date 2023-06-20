Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні викрили двох командирів: вони виписали військовим, які не були на фронті, 380 тисяч грн "бойових"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2480
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні викрили двох командирів: вони виписали військовим, які не були на фронті, 380 тисяч грн "бойових"

На Чернігівщині викрили командирів, які виписували підлеглим премії / Фото: pixabay.com

Підозрюваним загрожує до 3 років позбавлення волі.

У Чернігівській області затримали двох командирів, які виписували "бойові" виплати підлеглим військовим, котрі не були на фронті. Загалом із державного бюджету розікрали 380 тисяч грн.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону. 

За даними слідства, командир однієї з військових частин, підполковник ЗСУ виписав своїм підлеглим 180 тис. грн премій за участь у бойових діях на території Чернігова. Слідство встановило, що ці військові не брали участі в боях та не були на той момент у військовій частині. Під час розслідування підозрювані частково компенсували завдані державі збитки.

Також спецпрокурори викрили ще одного командира підрозділу іншої військової частини, дислокованої на Чернігівщині. Він за аналогічною схемою виписав підлеглим 200 тисяч грн "бойових".

Командирам військових частин інкримінують ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Загалом від початку поточного року за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону задокументовано 12 випадків незаконних виплат військовослужбовцям на загальну суму понад 9,5 млн грн, з яких прокуратурою забезпечено відшкодування близько 6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник командира вимагав від вдови військового 150 тисяч грн, щоб їй виплатили допомогу від держави.

Читайте також:

Додаткові виплати військовим: звідки надходитимуть кошти для захисників

Додаткові виплати військовим: звідки надходитимуть кошти для захисників

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2480
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація