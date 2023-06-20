В Україні викрили двох командирів: вони виписали військовим, які не були на фронті, 380 тисяч грн "бойових"

У Чернігівській області затримали двох командирів, які виписували "бойові" виплати підлеглим військовим, котрі не були на фронті. Загалом із державного бюджету розікрали 380 тисяч грн.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, командир однієї з військових частин, підполковник ЗСУ виписав своїм підлеглим 180 тис. грн премій за участь у бойових діях на території Чернігова. Слідство встановило, що ці військові не брали участі в боях та не були на той момент у військовій частині. Під час розслідування підозрювані частково компенсували завдані державі збитки.

Також спецпрокурори викрили ще одного командира підрозділу іншої військової частини, дислокованої на Чернігівщині. Він за аналогічною схемою виписав підлеглим 200 тисяч грн "бойових".

Командирам військових частин інкримінують ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Загалом від початку поточного року за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону задокументовано 12 випадків незаконних виплат військовослужбовцям на загальну суму понад 9,5 млн грн, з яких прокуратурою забезпечено відшкодування близько 6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник командира вимагав від вдови військового 150 тисяч грн, щоб їй виплатили допомогу від держави.

Читайте також: